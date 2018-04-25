На Волыни священники благословили военных перед отправкой в зону АТО

Председатель отдела Владимир-Волынской епархии по взаимосвязям с военнослужащими и другими силовыми формированиями протоиерей Алексей Шаран 19 апреля посетил вместе со священниками благочиния протоиереем Сергием Зозулем из с. Красностав и протоиереем Юрием Хавурой из с. Бобичи Ровенский военный полигон, где проходили военные учения 14 ОМБр.

Перед отправлением на восток, в зону боевых действий, священники отслужили военным праздничный пасхальный молебен. Председатель отдела пожелал командиру бригады полковнику Александру Жакуну и всему личному составу здоровья, крепости сил духовных и телесных, оптимизма, вдохновения, мужества и добра. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Священники раздали каждому солдату иконки и нательные крестики от епархиального управления, а также куличи, крашанки и продукты, которые были собраны жителями сел Красностав, Свийчев, Галиновка, Бобичи, Черчичи, Пятидни и Николаевской церкви города Владимир-Волынского.