В Киеве прошел марш в память о жертвах Чернобыльской трагедии

18:59, 25 апреля 2018
Общество
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/ sobor.in.ua

Во вторник, 24 апреля, по центру Киева несколько тысяч человек прошли маршем в память годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Ликвидаторы и вдовы прошлись по центру маршем в память о погибших в Чернобыле. Почтить память участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС пришли представители общественных организаций чернобыльцев, военнослужащие, духовенство, киевляне, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ. 

/ sobor.in.ua

Клирики Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова приняли участие в марше в память о Чернобыльской трагедии и отслужили молебен за живых и заупокойную литию по жертвам аварии.

/ sobor.in.ua

Протоиерей Павел Белый и протоиерей Олег Кашуба совершили заупокойную литию по погибшим при ликвидации аварии и умерших от ее последствий ветеранов.  С приветственным словом к участникам марша обратился руководитель Духовно-просветительского центра Кафедрального собора УПЦ протоиерей Павел Белый.

/ sobor.in.ua

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви священник передал слова благодарности и низкий поклон всем тем, кто принял участие в ликвидации последствий техногенной катастрофы.

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