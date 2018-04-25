В Киеве прошел марш в память о жертвах Чернобыльской трагедии

Во вторник, 24 апреля, по центру Киева несколько тысяч человек прошли маршем в память годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Ликвидаторы и вдовы прошлись по центру маршем в память о погибших в Чернобыле. Почтить память участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС пришли представители общественных организаций чернобыльцев, военнослужащие, духовенство, киевляне, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Клирики Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова приняли участие в марше в память о Чернобыльской трагедии и отслужили молебен за живых и заупокойную литию по жертвам аварии.

Протоиерей Павел Белый и протоиерей Олег Кашуба совершили заупокойную литию по погибшим при ликвидации аварии и умерших от ее последствий ветеранов. С приветственным словом к участникам марша обратился руководитель Духовно-просветительского центра Кафедрального собора УПЦ протоиерей Павел Белый.

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви священник передал слова благодарности и низкий поклон всем тем, кто принял участие в ликвидации последствий техногенной катастрофы.