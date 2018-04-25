В столице полиция обратила внимание на множество самоубийств
12:21, 25 апреля 2018Общество
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Глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко / ua.112.ua
В Киеве значительно возросло количество самоубийств.
Об этом в интервью 112.ua рассказал глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко.
"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула", - рассказал Андрей Крищенко.
В то же время, добавил Корищенко, убийств стало меньше, и практически все они, около 95%, раскрыты. "Давно такого не было в Киеве", - отметил он.
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