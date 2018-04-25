Волынские священники посадили три гектара леса

Священники Колковского благочиния Волынской епархии УПЦ посадили более трех гектаров молодого леса в рамках экологической акции местного лестничества.

Как сообщается на сайте епархии, таким образом духовенство проявило свою любовь к окружающему миру, природе, лесу, поддержало необходимость лелеять и приумножать это богатство для последующих поколений.

Как отметил благочинный Колковской округа протоиерей Петр Бугайчук, местные священники не первый раз участвуют в посадке леса. «По жизненным правилам, говорят, что каждый человек обязан построить дом, вырастить детей и посадить дерево. Вот мы и сажаем деревья, наш Колковская лес .. », - сказал отец Петр.

Священник убежден, что работа лесоводов - посадить лес, ухаживать за ним, убирать - это ежедневная кропотливая работа, за которую стоит благодарить.