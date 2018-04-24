В Киеве установят памятник Илье Муромцу

Киевский городской глова Виталий Кличко сообщил, что летом в столице появится памятник Илье Муромцу.

Об этом он написал в Facebook передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Установить памятник планируем летом в парке «Муромец» (бывший парк Дружбы народов), где продолжается реконструкция. В конкурсе на обустройство зеленой зоны победила авторская группа во главе с молодым талантливым художником-скульптором Владимиром Журавлем», - рассказал мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что работы скульптора уже украшают Почтовую площадь, позирует ему современный украинский богатырь Василий Вирастюк.

По словам мэра, парк «Муромец» свое название получил не случайно, поскольку расположен в историческом месте, где в 12-13 веках была территория сторожевой заставы и место постоянной дислокации киевской дружины. «В новом парке соединятся и дух нашей доблестной старины, и современность», - обещает Виталий Кличко.