Винницкие священники УПЦ доставили в зону АТО 17 тонн гуманитарной помощи

С 17 по 21 апреля 2018 года состоялась очередная поездка волонтеров в зону военного конфликта на востоке Украины, которая была организована Винницкой епархией УПЦ.

В поездке приняли участие священники: протоиерей Анатолий Кузнецов и протоиерей Василий Августинов, а также представитель ОО «Союз десантников Винницкой области» Сергей Буравель и волонтеры из Литина и Вапнярки. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Тремя автомобилями было доставлено свыше 17 тонн помощи украинским военным и социальным учреждениям в Донецкой области.

Как рассказал протоиерей Анатолий, в начале пути были доставлены лекарства в 59-й мобильный госпиталь, который расположен в г. Северодонецк. Здесь отслужили праздничный молебен, после которого раздали куличи и праздничные подарки персоналу и раненым. Священник пообщался с военнослужащими на духовные темы.

Следующим пунктом, который посетили винничане, был г. Торецк. Священники и волонтеры привезли много продуктов питания, сладостей, одежды и игрушек для местного детского дома. Следующим пунктом посещения стала Новомихайловка. Своим давним друзьям, пожилым инвалидам из местного Дома милосердия, отец Анатолий и отец Василий привезли три тонны продуктов. Еще три тонны передали в женский монастырь в с. Никольское. Всего в Новомихайловке и Никольском в это непростое время находятся на содержании почти 160 пожилых людей, среди которых значительная часть лежачих и инвалидов.

Также винницкие священники поздравили с пасхальными праздниками своих друзей из подразделения «Эвакуация – 200», которые занимаются доставкой с войны домой тел погибших украинских воинов. Здесь состоялось общение с военнослужащими, праздничная молитва, раздача подарков. Отец Анатолий освятил автомобили, в частности местного подразделения МЧС.

В завершение волонтеры посетили одну из «горячих точек» - с. Пески, где также пообщались с военными и передал им пасхальные подарки, продукты, средства личной гигиены, бытовую химию.

От имени митрополита Винницкого и Барского Симеона протоиерей Анатолий Кузнецов поблагодарил всех, кто принимал участие в поездке и примкнул к ее организации. Среди них Олег Парфилов, Татьяна Ефремова, Наталья Коноплич, Юрий Калинин, Валерий Владыка, Лидия Бортник, Анна Гончар, Юрий Данилюк, Олег Бояров, Петр Орел и еще много прихожан разных храмов Винницкой епархии, которые помогли собрать гуманитарную помощь.