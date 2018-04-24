Европейские профессора прочитали лекции в Киевской духовной академии

КДАиС проводит программы обмена профессорско-преподавательскими кадрами и студентами с рядом заведений высшего духовного образования

С 17 по 23 апреля 2018 года в Киевской духовной академии и семинарии пребывал профессор Высшей Церковной Академии г. Салоники (Греция), доктор богословия Николаос Койос. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению ректора Киевских духовных школ епископа Белогородского Сильвестра, греческий богослов выступил перед студентами и воспитанниками духовной школы с курсом лекций по биоэтике.

Визит профессора Высшей Церковной Академии в духовные школы стал возможным благодаря программе обмена профессорско-преподавательскими кадрами, который осуществляется между двумя учреждениями высшего духовного образования.

Также в рамках реализации европейской программы сотрудничества в области образования «Эразмус», в Киевских духовных школах находились студенты Высшей Церковной Академии г. Салоники.

После окончания образовательной программы, 23 апреля 2018 года, владыка ректор провел встречу с профессором Н. Койосом, во время которой высокий гость передал библиотеке КДА книги по изучению биоэтики. Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в области образования и науки и возможность проведения совместных научных и культурных мероприятий.

23 апреля, по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, преподаватель Канонического права Университета Мальты Кевин Шембри прочитал лекцию перед воспитанниками КДС.

Тема встречи была посвящена вопросам сравнения брака и развода в Восточной и Западной христианских традициях.