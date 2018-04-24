В Минобразования рассмотрели заявления на государственное признание дипломов выпускников высших духовных учебных заведений

Сегодня, 24 апреля, в помещении Министерства образования и науки Украины состоялось очередное заседание Комиссии по признанию дипломов высших духовных учебных заведений.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, члены комиссии рассмотрели заявления выпускников духовных вузов о признании различных уровней образования и приняли соответствующие решения.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в работе комиссии принял участие Председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

Напомним, что в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров, при МОН Украины созданы комиссии, в состав которых вошли представители религиозных организаций и учебных заведений, предоставляющих лицензированное богословское образование. Все желающие выпускники духовных академий, семинарий и училищ имеют возможность подать заявление и необходимый пакет документов для государственного признания своих дипломов.