В Полтаве осквернили памятник жертвам нацизма

В Полтаве осквернен монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, установленный на месте массовых расстрелов жителей города в годы немецко-фашистской оккупации.

Как сообщает "ТСН", неизвестные вандалы «украсили» памятники нацистским приветствием и антисемитскими лозунгами. Сообщается, что к настоящему моменту надписи уже закрасили черной краской.

Вандалы оскверняют памятник Скорбящей матери не в первый раз. Так, в апреле 2016 года неизвестные злоумышленники нанесли на монумент антисемитский призыв и нарисовали свастику. До этого подобные случаи были зафиксированы в 2011, 2014 и 2015 годах.

В годы Великой Отечественной войны на месте памятника Скорбящей матери немецко-фашистские подразделения расстреляли, по разным данным, от 10 до 30 тысяч полтавчан. Оно стало местом массового уничтожения еврейского населения — Полтавским Бабьим Яром.