Несколько тысяч паломников съедутся во Львов на встречу общины Тезе.

Встреча будет проходить с 27 апреля по 1 мая. Участники будут жить вместе с семьями львовян, в религиозных общинах и школах, сообщает портал "Твоє місто".

Ранее весенние встречи проводились в Вильнюсе, Любляне, Пече, Риге, Бирмингеме и ряде других городов. В этом году моложенный форум впервые состоится на Украине.

Свое благословение на проведение встречи дали три архиепископа Львовских, возглавляющие разные христианские общины, представленные на западе Украины: УГКЦ – Игорь Возьняк, УПЦ – Филарет (Кучеров) и РКЦ – Мечислав Мокшицкий.

В дни встречи паломники будут жить в семьях львовян – представителей разных конфессий, а также неверующих.

В программе форума – общие молитвенные встречи, которые пройдут на велотреке СКА и на которых молодые христиане смогут услышать размышления настоятеля Тэзе брата Алоиса, пройдут «мастерские» по культуре, искусству, истории, экскурсии по храмам и другим достопримечательностям Львова.

Участники молодежной встречи получат брошюры, в которых напечатаны приветствия архиепископов Игоря, Филарета и Мечислава, брата Алоиса и мэра Львова Андрея Садового.

В воскресенье, 29 апреля, Божественные литургии для паломников состоятся в греко-католическом соборе св. Юра, римско-католическом Успенском соборе и православном соборе св. Георгия на улице Короленко.