Улицам Киева возвращают исторические названия в честь православных праздников

13 ноября Киевский городской совет на своем заседании принял решение о переименовании нескольких улиц, названия которых были связаны с тоталитарным прошлым.

Среди них площадь Фрунзе переименована в площадь Петропавловскую, а улицы Ивана Клименко возвращено историческое название - Преображенская.

Следует отметить, что сейчас процесс переименования улиц не завершено. Как сообщает официальный сайт КГГА по предложению Украинского института национальной памяти киевская городская власть инициировала обсуждение изменения названия улицы Академика Шлихтера в Днепровском районе на улицу Вифлеемскую. Обсуждение продлится до 2 декабря включительно. В течение этого времени все желающие жители Киева смогут поддержать эту инициативу.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви