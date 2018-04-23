Священник с Черниговщины передал военным в зону АТО пасхальные подарки от земляков

Священник Нежинской епархии доставил пасхальные подарки военнослужащим частей и подразделений с Черниговщины, которые находятся на линии разграничения в зоне проведения АТО.

С 9 по 14 апреля 2018 клирик Георгиевского храма г. Бахмач протоиерей Анатолий Вегера совершил очередную поездку в зону АТО. Священник посетил Краматорск, Авдеевку, Мариуполь и другие населенные пункты. Это был уже четвертый тур подразделениями спецопераций ССО, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

С военнослужащими частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и Государственной Пограничной службы Украины, которые находятся на линии разграничения, была разделена Пасхальная радость. Во всех подразделениях и на блокпостах священнослужитель поздравил военнослужащих с Воскресением Христовым, а известная на Черниговщине, а также за ее пределами группа «Смоляни» выступил перед военнослужащими с концертной программой.

В целом военнослужащим было передано более 1,5 тонн продуктов питания. При каждой встрече с военнослужащими отец Анатолий проводил молитву за наших воинов, за их здоровье и счастливое возвращение домой.