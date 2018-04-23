Эксперты рассказали, что стоит за созданием ЕПЦ

Сегодня, 23 апреля, в Киеве состоялась пресс-конференция на тему: «Что в действительности стоит за созданием Единой Поместной Украинской Православной Церкви?».

В брифинге приняли участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, а также эксперт-международник Андрей Бузаров и политолог Алексей Якубин. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Протоиерей Николай Данилевич, объясняя ситуацию вокруг рассмотрения Священным Синодом Константинопольского Патриархата обращение от властей Украины относительно предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии, отметил «я не стал бы делать из этого события большой сенсации, хотя, понятно, что для каких-то сил эта сенсация важна».

По убеждению священника, вопросы единой Церкви нужно рассматривать под углом решения проблемы разделения в Украинском Православии.

«УПЦ за решение этой проблемы, мы за единую Церковь, потому что это есть Заповедь Христа Спасителя. Но это единство должно быть достигнуто на основе традиции, Предания и на основании Священных канонов Церкви, о чем говорится в том числе и в пресс-релизе Константинопольского Патриархата», - отметил заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей.

Он подчеркнул, что вопрос вмешательства властей в этот процесс может привести к еще большим разделениям.

«Нам сегодня пытаются навязать политическую автокефалию. Но автокефалия - это вопрос Церкви, и он должен привести к позитивам в Церкви, а не к разделениям и межконфессиональным конфликтам», - отметил отец Николай.

Константинопольский Патриарх Варфоломей следит за ситуацией в украинском Православии и озабочен проблемой его разделения, сказал спикер УПЦ. Он объяснил, что, приняв обращение украинских властей о предоставлении автокефалии, Святейший Патриарх будет следовать правилам, которые существуют в Церкви и не будет действовать единолично. В опубликованном коммюнике четко говорится, что в этом вопросе Константинопольский Патриархат будет советоваться с другими Поместными Православными Церквями.