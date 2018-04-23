Подопечным гериатрического пансионата Луцка устроили концерт в честь дня Жен Мироносиц

Вчера, когда Православная Церковь почтила память святых Жен Мироносиц, активные участники миссионерского клуба «Иоанновская семья», во главе с председателем миссионерского отдела Волынской епархии УПЦ протоиереем Романом Якубовичем, посетили гериатрический пансионат города Луцка.

Подопечным гериатрического пансионата устроили в честь праздника концерт. На протяжении выступления звучали разнообразные пасхальные песнопения и поздравления, сообщает пресс-служба Волынской епархии.

Особое внимание молодежь уделила, также, значению матери в жизни каждого человека. В частности, молодые люди спели песню «Материнская любовь», которая глубоко и содержательно раскрывает эту тему.

В завершение выступления все присутствующие получили небольшой пасхальный подарок.