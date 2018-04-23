Православная молодежь Одессы поздравила бездомных женщин с днем Жен Мироносиц

16:21, 23 апреля 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

В воскресенье, 22 апреля, молодежный актив социального отдела Одесской епархии УПЦ поздравил с праздником Жен Мироносиц подопечных Одесского городского центра реинтеграции лиц без определенного места проживания. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии. 

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

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