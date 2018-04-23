Православная молодежь Одессы поздравила бездомных женщин с днем Жен Мироносиц
16:21, 23 апреля 2018Общество
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Молодежный актив епархии посетил городской центра реинтеграции / eparhiya.od.ua
Православная молодежь Одессы поздравила бездомных женщин с днем Жен Мироносиц.
В воскресенье, 22 апреля, молодежный актив социального отдела Одесской епархии УПЦ поздравил с праздником Жен Мироносиц подопечных Одесского городского центра реинтеграции лиц без определенного места проживания. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.
Православная молодежь Одессы поздравила бездомных женщин с днем Жен Мироносиц / eparhiya.od.ua
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