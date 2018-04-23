Православная молодежь Одессы поздравила бездомных женщин с днем Жен Мироносиц

Православная молодежь Одессы поздравила бездомных женщин с днем Жен Мироносиц. В воскресенье, 22 апреля, молодежный актив социального отдела Одесской епархии УПЦ поздравил с праздником Жен Мироносиц подопечных Одесского городского центра реинтеграции лиц без определенного места проживания. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии.

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