Во Львове 14 ноября стартует фестиваль, посвященный духовности и миру

Во Львове 14-16 ноября состоится фестиваль «Ночь во Львове», который на этот раз посвятили духовности и миру.

Как сообщает ИА ZIK со ссылкой на Львовский городской совет, в программе фестиваля запланировано более 100 мероприятий: экскурсии, перформансы и театрализованные представления в музеях, галереях и храмах, которые позволят львовянам и гостям почувствовать духовное величие Львова.

«Фестиваль начнется с молитвы. Организаторы сделали акцент «Ночей во Львове» на духовности и мире - это то, что нужно сегодня всем нам. В мероприятиях примут участие храмы всех религиозных конфессий», - рассказала руководитель отдела промоции города Марта Иванишин.

Фестиваль начнется 14 ноября в гарнизонном храме св. апостолов Петра и Павла (Костел Иезуитов), где театральный центр «Слово и Голос» представит программу «Радуйся. Напевы Богородице».

Также организаторы запланировали экскурсию «Дорога духа и добра», посвященная чудотворным иконам. Во время экскурсии участники посетят пять древних храмов Львова: Святоуспенскую церковь Украинской автокефальной православной церкви, церковь св. Андрея, кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, Армянский собор Успения Пресвятой Богородицы и церковь Пресвятой Евхаристии. В каждом храме хватит времени спокойно помолиться и приложиться к святыням.

Собор св. Юра откроет для осмотра Митрополичьи палаты. Здесь выступит камерный оркестр «Виртуозы Львова».

Экскурсии пройдут в храме Всех Святых (костел Бенедиктинок), в церкви Марии Снежной, храме Иоанна Крестителя, церкви св. Николая, монастыре св. Онуфрия и в храме св. Параскевы-Пятницы.

Еще одним открытием нынешней «Ночи в Львове» будет Львов «научный» - впервые к программе присоединятся учебные заведения. В университете «Львовская политехника» пройдет Телекоммуникационный квест и экскурсии ночными научными лабораториями. В Украинском католическом университете состоится встреча с известным историком Ярославом Грицаком. Андрей Шкарбюк будет читать лекцию о джазе. Пройдет литературный вечер Тараса и Маркияна Прохаськив.

Также впервые пройдет музейный квест «Leopolis - Mediterraneum», запланирован велоквест «Интересное о Львове».

«С помощью мобильного приложения «Ночь в Львове» программу фестиваля можно загрузить в телефон или планшет, прочитать детальное описание каждого события, посмотреть расположение на карте, купить билет онлайн и добавить событие в свой маршрут. С помощью закладки «Мой маршрут» можно детально продумать все визиты по локациям», - добавили организаторы.

Зарегистрироваться на бесплатные события фестиваля «Ночи в Львове» можно на сайте lviv.travel. Подробная программа фестиваля здесь