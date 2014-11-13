Похищенную икону святого Николая вернули в Киево-Печерскую лавру

10 ноября в 15.00 после молебна из храма в честь иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость была похищена икона святого Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца. Братия монастыря обратилась к киевским правоохранителям за помощью и усилила молитвы к святителя Николаю, чтобы угодник Божий помог вернуть икону.

Оперативники начали следственные действия. После просмотра записи камеры наблюдения было найдено подозреваемого, который вынес из храма предмет похожий по размерам на икону. Он был задержан на территории Черниговской области. Вором оказался мужчина-бездомный, который уже ранее привлекался к судебной ответственности. Начальник милиции г. Киева генерал-майор Александр Терещук лично вернул образ святого Николая братии Лавры.

По словам казначея обители архимандрита Нестора, эта икона не являлась раритетной и не составляла выдающейся материальной ценности, но, безусловно, с духовной точки зрения ее ценность трудно определить, поскольку ежедневно к этому образу обращаются в своих молитвах прихожане Лавры.

Lavra.ua