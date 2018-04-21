Серия снимков паломниц получила главный приз на престижном фотоконкурсе
Объявлены победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards. Фотографом года жюри назвало британку ЭлисТомлинсон за серию снимков христианских паломников.
43-летняя Томлинсон получила премию в 25 тысяч долларов за серию снимков, озаглавленную Ex-Voto, о жизни и ритуалах паломников-христиан в Лурде (Франция), Белливорни (Ирландия) и Грабарке (Польша).
Жюри отметило в снимках Томлинсон "прекрасное исполнение, техническое совершенство и чуткое отражение паломничества как пути, исполненного открытий и жертвенности высшей силе".
"Паломники оставляют приношения - часто анонимно и в тайне от других - в знак благодарности и надежды. Это создает зримую связь между верой, личностью и географией", - комментирует свои работы Элис Томлинсон.
Среди других снимков-победителей - фотографии природы, культурных и политических событий в мире.
По материалам сайта "Русская служба ВВС".