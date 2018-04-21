Серия снимков паломниц получила главный приз на престижном фотоконкурсе

14:45, 21 апреля 2018
Общество
252
/ bbc.com
/ bbc.com

43-летняя Томлинсон получила премию в 25 тысяч долларов за серию снимков, озаглавленную Ex-Voto, о жизни и ритуалах паломников-христиан в Лурде (Франция), Белливорни (Ирландия) и Грабарке (Польша).

/ bbc.com

Жюри отметило в снимках Томлинсон "прекрасное исполнение, техническое совершенство и чуткое отражение паломничества как пути, исполненного открытий и жертвенности высшей силе".

/ bbc.com

"Паломники оставляют приношения - часто анонимно и в тайне от других - в знак благодарности и надежды. Это создает зримую связь между верой, личностью и географией", - комментирует свои работы Элис Томлинсон.

/ bbc.com

Среди других снимков-победителей - фотографии природы, культурных и политических событий в мире.

/ bbc.com

По материалам сайта "Русская служба ВВС". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter