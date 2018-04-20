Власть и общественность Черниговщины осудили разжигание межконфессиональной розни в регионе

В среду, 18 апреля, в Черниговской областной государственной администрации состоялась встреча с представителями религиозных организаций и национальных организаций области.

Во время совещания, которое возглавила заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Романова, была поднята тема участившихся случаев вандализма на основании разжигания межнациональной или межконфессиональной розни. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской облгосадминистрации.

Участники встречи единодушно осудили осквернение памятников истории, оскорбительные надписи в адрес представителей определенных национальностей или религий.

Во время встречи было сформулировано и подписано обращение религиозных организаций и национальных сообществ области к верующим всех вероисповеданий - жителей Черниговщины, работников СМИ и правоохранительных органов.

В частности, в тексте обращения представители церквей и религиозные деятели призвали жителей Черниговщины не поддаваться любым провокациям и не совершать действий, которые противоречат действующему законодательству Украины, а также воздерживаться от обнародования материалов, которые провоцируют или поощеряют вражду на межнациональной или религиозной почве.