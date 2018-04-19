В первом в Украине православном хосписе более сорока онкобольных получат паллиативную и духовную помощь

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 18 апреля посетил Свято-Покровский скит с. Мариновка Беляевского района, где проконтролировал ход строительных работ и высадку более 65 сосновых деревьев у здания будущего паллиативного центра «Покров», который с прошлого года возводится по благословению митрополита при Свято-Покровском скиту.

В четырехэтажном здании, где будет располагаться хоспис, смогут разместиться более сорока пациентов с онкологическими заболеваниями терминальной стадии, которым в первом православном хосписе в Украине будет оказываться как паллиативная, так и духовная поддержка, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Напомним, что по благословению митрополита Агафангела, в 2017 году Одесская епархия УПЦ решила воплотить в жизнь огромный духовно-социальный проект – создание первого в Украине центра хосписной и паллиативной помощи «Покров», где тяжелобольные люди, страдающие онкологическими заболеваниями могли бы получать достойный уход и духовную поддержку Православной Церкви.

Для этого епархией было приобретено недостроенное здание на территории села Мариновка Беляевского района Одесской области, которое расположено на берегу Хаджибеевского лимана.

На средства Церкви был проведён капитальный ремонт фасадов здания, установлена крыша, установлены окна, подведены необходимые коммуникации, начато озеленение территории, к зданию хосписа было уложено более 800 м асфальто-бетонного покрытия и уже начаты работы по внутреннему переоборудованию здания в полноценное медицинское учреждение.