На Закарпатье похоронили ветерана АТО Павла Демьяненко

18:17, 19 апреля 2018
Общество
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/ m-church.org.ua

Проститься с защитником Луганского аэропорта пришли родные, собратья по военной службе, волонтеры, общественность, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

/ m-church.org.ua

По благословению управляющего Мукачевской епархией чин погребения совершил благочинный Великоберезнянского благочиния, настоятель Свято-Троицкого храма в пгт. Великий Березный, протоиерей Василий Ковач.

/ m-church.org.ua

Причина смерти самого ветерана АТО Демьяненко не сообщается. Как отметил председатель Союза участников АТО Великоберезнянщины Владислав Пугинский в Facebook, после возвращения с войны ветерану пришлось пережить смерть близких людей, что подкосило его здоровье.

/ m-church.org.ua

"Не легкая судьба легла на плечи этого мужественного и скромного воина. После ранения в Луганском аэропорту он вернулся домой, к своей семье. Злая судьба очень жестоко поступила с ним. За короткий период времени Павел похоронил свою жену и мать, оставшись с маленьким сыном. Он не находил себе места, тяжело переживал смерть родных людей", - написал Пугинский.

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