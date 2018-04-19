На Закарпатье похоронили ветерана АТО Павла Демьяненко

В среду, 18 апреля, в поселке Великий Березный провели в последний путь ветерана АТО, кавалера ордена “За мужество” III степени Павла Демьяненко.

Проститься с защитником Луганского аэропорта пришли родные, собратья по военной службе, волонтеры, общественность, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

По благословению управляющего Мукачевской епархией чин погребения совершил благочинный Великоберезнянского благочиния, настоятель Свято-Троицкого храма в пгт. Великий Березный, протоиерей Василий Ковач.

Причина смерти самого ветерана АТО Демьяненко не сообщается. Как отметил председатель Союза участников АТО Великоберезнянщины Владислав Пугинский в Facebook, после возвращения с войны ветерану пришлось пережить смерть близких людей, что подкосило его здоровье.

"Не легкая судьба легла на плечи этого мужественного и скромного воина. После ранения в Луганском аэропорту он вернулся домой, к своей семье. Злая судьба очень жестоко поступила с ним. За короткий период времени Павел похоронил свою жену и мать, оставшись с маленьким сыном. Он не находил себе места, тяжело переживал смерть родных людей", - написал Пугинский.