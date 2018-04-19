«Исторический пшик»: как украинский политикум реагирует на церковную реформу Президента – обзор «УНИАН-Религии»

Во вторник, 17 апреля, Президент Украины объявил о своем решении создать единую поместную Церковь в Украине и призвал Парламент, глав украинских Церквей и простых граждан поддержать эту инициативу к торжественной дате - празднованию 1030-летнего юбилея Крещения Руси.

Обсуждение вопроса ЕПЦ стало темой номер один для украинских политиков, блогеров и социально активных граждан в соцсетях за последние несколько дней. При этом часть украинского общества поддерживает Президента, называя создание поместной Церкви в Украине исторически важным событием, другая же – называет инициативу Петра Порошенко не более чем «предвыборным пиаром».

Проект «УНИАН-Религии» собрал мнения известных политиков и публичных людей о церковной реформе Петра Порошенко.

Ирина Геращенко: УПЦ КП поддерживает все начинания президента Порошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбук, так же, как и Президент, назвала создание ЕПЦ «историческим моментом» для Украины. При этом в своем посте о единении всех украинских Церквей упомянула только УПЦ Киевского Патриархата.

«Это действительно исторический момент. УПЦ КП поддерживает все эти начинания президента Порошенко. Уверена, это поддерживают миллионы верующих. И очень важно, об этом заявил Президент, что стремления и надежды украинцев иметь единую поместную Православную Церковь никак не направлены против всех других Церквей, в том числе христианских и православных, и против прихожан этих Церквей, которые имеют полное право молиться в той церкви, того прихода и того патриархата, где считают нужным. Государство не будет вмешиваться в церковные дела. Церковь останется отделена от государства. Но Украина и украинцы имеют право на собственную, поместную автокефальную Православную Церковь. Дай Бог нам сил, мудрости, единства», - написала вице-спикер.

Дипломат Богдан Яременко: Узаконивать раскол и нашу бездеятельность Варфоломей не будет

Украинский дипломат Богдан Яременко не отрицает проблемы разъединения украинского общества на фоне религиозного раскола, однако при этом называет заявление Президента о создании ЕПЦ «хорошим пиаром».

«Проблема существует, она острая, и разговоры о том, что "политики не имеют вмешиваться в дела церковные" - не более, чем политический инфантилизм или плохо скрытые попытки оставить все, как есть в интересах Москвы», - пишет Яременко.

При этом дипломат отмечает, что проблема о "единении украинского православия» - это не только проблема Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви.

«Но попытка вычеркнуть, вынести за скобки процесса Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата не преодолеет раскол в Православии. И если Петр Алексеевич не понял до конца позицию Вселенского Патриархата, то попробую объяснить. ВП хочет преодолеть раскол, а не зафиксировать его какие-то новые линии», - поясняет Яременко.

«Верховная Рада уже высказывала свою позицию. Смысла делать еще какие-то обращения я не вижу по одной простой причине - для Вселенского Патриархата отдельных обращений части (но не всех) Православных Церквей Украины будет недостаточно. И именно на формирование общего видения процесса преодоления раскола в Православии среди украинских верующих и духовенства могла бы быть направлена ​​деятельность президента Порошенко. Могла бы... Но не стала», - резюмирует дипломат.

Также Яременко напомнил, что «Вселенскому Патриархату более 2 тысяч лет. Играть в угоду политикам государства, которому 20 с лишним лет, которые избираются в лучшем случае, на два срока ВП не будет».

«Узаконивать раскол и нашу бездеятельность Варфоломей не будет. Сейчас же наступило неожиданное «прозрение» президента - надо что-то делать! И как всегда, началась имитация. Имитация бурной деятельности по созданию автокефальной православной церкви. Так не получится. Или и задачи никто не ставит? Только пиар!», - написал Богдан Яременко.

Премьер-министр Владимир Гройсман: Это тот исторический путь, который мы в конце должны пройти

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем комментарии по поводу ЕПЦ, как всегда, был краток и лаконичен, полностью повторив главный месседж о единой поместной Церкви самого Президента.

«Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце должны пройти…», - написал украинский Премьер.

Нардеп Вадим Новинский: Порошенко лучше бы подумал, как восстановить мир

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что Президент не имеет никакого права вмешиваться в церковные дела и посоветовал Главе государства внимательно прочесть Конституцию Украины.

«Остался год до выборов, а Президенту нечего сказать о своих успехах, поэтому он решил немножко поспекулировать на церковной теме. Причем он делает это на протяжении всех четырех лет», - отметил народный депутат.

Оппозиционный политик также посоветовал Петру Порошенко еще раз внимательно прочесть Конституцию Украины.

«Там совершенно четко сказано – Церковь отделена от государства, и политики не имеют никакого права вмешиваться в церковные дела», - добавил парламентарий.

По его словам, вместо того, чтобы вмешиваться в дела церковные, Порошенко лучше бы подумал, «как восстановить мир в Украине и преодолеть раскол в обществе».

«Я бы посоветовал Президенту Порошенко и всем политикам не влезать в церковные дела, а подумать, как восстановить в стране мир и преодолеть раскол в обществе. А раскол Церкви преодолеют служители Церкви, если политики не будут вмешиваться», - сказал Вадим Новинский.

Волонтер Юрий Касьянов: В итоге будет пшик, а не единая Церковь

Известный украинский волонтер Юрий Касьянов также высказался на тему объединения Церквей в Украине, при этом в своих выражениях был более резким, нежели представители власти.

«Теперь это будет тема номер один в новостях - больше, чем Крым, и круче, чем Донбасс. Но если бы действительно Порошенко так хотел единой поместной Православной Церкви, то просто создал бы её своим указом, как когда-то Генрих VIII основал англиканскую церковь из-за отказа Папы Римского разрешить ему развод с Екатериной Арагонской. У Генриха были яйца, а у Петра нет. Поэтому в итоге будет пшик, а не единая Церковь», - высказался на своей странице волонтер.

Нардеп Николай Томенко: Эта история с Церковью идентична истории с НАТО

Народный депутат, лидер политической партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко также прокомментировал заявление Порошенко о создании единой украинской Церкви.

«На самом деле своим заявлением Порошенко нанес удар по созданию единой украинской Церкви, ибо, сделав дело, отчитался, что в 2018 году, сразу перед выборами, она уже будет, поэтому нужно за него голосовать. По моему мнению, такие вещи недопустимы», - отметил Томенко.

При этом нардеп сравнил заявление Президента о создании ЕПЦ с его заявлением о вступлении Украины в НАТО.

«Эта история с Церковью идентична истории с НАТО, когда Порошенко два года не мог назначить руководителя украинской миссии, но нам рассказывал, что в НАТО мы вступим в год. Нужно ежедневно работать над вопросами, а не просто заявлять», - сказал Томенко.

Подготовила Дарина Чугаевская, «УНИАН-Религии»