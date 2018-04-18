В Немирове перезахоронили украденные из могилы останки евреев

В Немирове Винницкой области перезахоронили останки убитых в годы Холокоста евреев, откопанные на прошлой неделе мародерами.

Мародеры раскопали братскую могилу и собрали человеческие останки в мешки, чтобы вывести их на автомобиле и найти среди костей ценные вещи. Они были задержаны на месте преступления. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в соцсетях.

По сообщению Долинского, перезахоронение было организовано главой религиозной общины «Брацлавские хасиды» Даниэлем Эрлихом, раввином Винницкой области Шаулем Горовицем и представителем «Астра Кадиша» Хискияу Калмановичем. Эрлих заявил об обнаружении в Немирове ещё четырех раскопанных братских могил евреев.

В годы Второй мировой войны в Немирове были убиты почти 8 тыс. человек из мирного населения, преимущественно евреев. Евреи, по данным Еврейской энциклопедии, в 1920-е годы составляли около 50% населения Немирова. Они были уничтожены нацистами во время трех акций в ноябре 1941 года, июле 1942-го и в начале 1943-го.