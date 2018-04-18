Сборная Украины по боксу помолилась перед чемпионатом Европы

20:47, 18 апреля 2018
Общество
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/ mitropolia.kiev.ua

Молебен в Олимпийском учебно-спортивном центре Конча-Заспа перед отлетом сборной в Италию на чемпионат Европы-2018 среди девушек и юношей U-18 совершил настоятель храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона Днепровского благочиния протоиерей Владислав Богдашевский. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии.

/ mitropolia.kiev.ua

Чемпионат состоится с 17 по 26 апреля в городе Розето-дельи-Абруцци, по приглашению тренерского штаба молодежной сборной команды Украины по боксу.

/ mitropolia.kiev.ua

После молебна отец Владислав передал поздравления от Предстоятеля УПЦ с праздником Воскресения Христова юных чемпионов Украины по боксу. В благословение спортсмены получили иконы Воскресения Христова с пожеланиями получения лучших результатов и побед на соревнованиях и благополучного возвращения на Родину.

/ mitropolia.kiev.ua

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