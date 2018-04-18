В Кривом Роге сегодня во всех храмах пройдут панихиды по погибшим в ДТП

10:10, 18 апреля 2018
Общество
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18 апреля объявлен Днем траура по погибшим / 0564.ua, иллюстративное фото

Сегодня, 18 апреля, в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в аварии, сообщает 0564.ua.

В 10.00 во всех церквях и храмах города пройдут панихиды за упокой погибших и за здравие пострадавших.

Большинство погибших и пострадавших в аварии - сотрудники "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Весь коллектив предприятия глубоко скорбит с родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии", - отметили в пресс-службе АМКР.

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