В Кривом Роге сегодня во всех храмах пройдут панихиды по погибшим в ДТП
10:10, 18 апреля 2018Общество
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18 апреля объявлен Днем траура по погибшим / 0564.ua, иллюстративное фото
Страшное ДТП забрало жизни 8 криворожан, еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.
Сегодня, 18 апреля, в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в аварии, сообщает 0564.ua.
В 10.00 во всех церквях и храмах города пройдут панихиды за упокой погибших и за здравие пострадавших.
Большинство погибших и пострадавших в аварии - сотрудники "АрселорМиттал Кривой Рог".
"Весь коллектив предприятия глубоко скорбит с родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии", - отметили в пресс-службе АМКР.
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