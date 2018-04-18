В Кривом Роге сегодня во всех храмах пройдут панихиды по погибшим в ДТП

Страшное ДТП забрало жизни 8 криворожан, еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня, 18 апреля, в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в аварии, сообщает 0564.ua.

В 10.00 во всех церквях и храмах города пройдут панихиды за упокой погибших и за здравие пострадавших.

Большинство погибших и пострадавших в аварии - сотрудники "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Весь коллектив предприятия глубоко скорбит с родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии", - отметили в пресс-службе АМКР.