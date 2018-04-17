В Мукачево призывников благословили на военную службу

20:18, 17 апреля 2018
Общество
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/ m-church.org.ua

По приглашению военного комиссара Мукачевского объединенного городского военного комиссариата полковника Игоря Гусева участие в мероприятии принял председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины Мукачевской епархии – протоиерей Игорь Билак. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

/ m-church.org.ua

Отец Игорь совершил уставный молебен за мир в Украине.

После молитвы священник обратился к новобранцам с пастырским словом, в котором пожелал призывникам крепкого здоровья, успехов в будущей службе, настоящей армейской дружбы и добросовестного выполнения своего долга.

/ m-church.org.ua

В благословение все получили иконы и были окроплены святой водой.

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