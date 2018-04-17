Каждый четвертый украинец доверяет социальному институту Церкви
01:26, 17 апреля 2018Общество
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Среди социальных институтов украинцы больше всего доверяют вооруженным силам и церкви / euprostir.org.ua
Украинское издание “Европространство” обнародовало цифры и факты по развитию гражданского общества Украины.
Согласно этим данным «церковь» пользуется высоким балансом доверия у украинцев. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Общественные организации и волонтеры имеют сильный положительный баланс доверия населения Украины. Наилучший баланс доверия имеют волонтерские организации, он составляет +37%; а у общественных организаций +4%.
Среди социальных институтов больше всего доверяют вооруженным силам (+37%) и церкви (+25%).
Данные опираются на опрос Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, исследования БФ «Творческий центр ТЦК» и другие.
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