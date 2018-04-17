Каждый четвертый украинец доверяет социальному институту Церкви

01:26, 17 апреля 2018
Общество
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/ euprostir.org.ua

Согласно этим данным «церковь» пользуется высоким балансом доверия у украинцев. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Общественные организации и волонтеры имеют сильный положительный баланс доверия населения Украины. Наилучший баланс доверия имеют волонтерские организации, он составляет +37%; а у общественных организаций +4%.

Среди социальных институтов больше всего доверяют вооруженным силам (+37%) и церкви (+25%).

Данные опираются на опрос Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, исследования БФ «Творческий центр ТЦК» и другие.

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