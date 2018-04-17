Каждый четвертый украинец доверяет социальному институту Церкви

Украинское издание “Европространство” обнародовало цифры и факты по развитию гражданского общества Украины.

Согласно этим данным «церковь» пользуется высоким балансом доверия у украинцев. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Общественные организации и волонтеры имеют сильный положительный баланс доверия населения Украины. Наилучший баланс доверия имеют волонтерские организации, он составляет +37%; а у общественных организаций +4%.

Среди социальных институтов больше всего доверяют вооруженным силам (+37%) и церкви (+25%).

Данные опираются на опрос Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, исследования БФ «Творческий центр ТЦК» и другие.