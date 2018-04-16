Священники Запорожья приняли участие в акции по благоустройству города.

Священники Мелитопольского благочиния вместе со своим Архиереем 15 апреля приняли участи в благоустройстве города Мелитополя, высадив саженцы молодых деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В природоохранной акции приняли участие неравнодушные мелитопольцы, среди которых представители православного духовенства, студенты, школьники, военнослужащие, пенсионеры. В общей сложности ими будет высажено более 300 деревьев и саженцев кустарников.

Также 14 апреля акция по озеленению прошла в храме в честь иконы Божьей Матери «Призри на смирение» в Єнергодаре, где детская православная воскресная школа «Свечечка» вместе с духовенством храма посадили березы на территории храма.

Акцию по озеленению територии провели и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Каменка-Днепровская протоиерей Олег Чиквашвили вместе с матушкой Анной и со своими детьми. Семья священника во внутреннем дворе храма высадила саженцы сосны.