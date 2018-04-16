Община Кафедрального собора УПЦ поздравила с Пасхой неслышащих и невидящих детей

Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова и руководитель воскресной школы «Слышать сердцем» Анна Блощинская поздравили с праздником Пасхи детей с нарушением слуха и преподавателей школы-интернат №18.

По благословению духовника школы епископа Бородянского Варсонофия детям привезли пасхальные куличи, бисквитные рулеты, конфеты, шоколад и православные календари, сообщается на сайте собора.

В киевской специализированной школе-интернате №18 живут и учатся дети с разными нарушениями слуха в возрасте от 5 до 18 лет со всех уголков Киевской области. Вместе с обычными детьми проходят обучение и дети-сироты, дети которые лишены родительской опеки, дети с диагнозом ДЦП.

Дети подготовили мини-концерт и порадовали гостей из Кафедрального собора, исполнив песни на жестовом языке с музыкальным сопровождением. Воспиатнники интерната показывали также сольные певческие и танцевальные номера.

Днем ранее социальный отдел передал к празднику Пасхи пасхальные куличи для слепых и слабовидящих православного реабилитационного центра для незрячих людей, который находится в Фастовском районе, в селе Большая Мотовиловка, Киевской области. Куличи от Кафедрального собора были переданы в первый в Украине православный реабилитационный центр для слепых через волонтера Ирину.