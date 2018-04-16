Община Кафедрального собора УПЦ поздравила с Пасхой неслышащих и невидящих детей

11:52, 16 апреля 2018
Общество
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/ sobor.in.ua

По благословению духовника школы епископа Бородянского Варсонофия детям привезли пасхальные куличи, бисквитные рулеты, конфеты, шоколад и православные календари, сообщается на сайте собора. 

/ sobor.in.ua

В киевской специализированной школе-интернате №18 живут и учатся дети с разными нарушениями слуха в возрасте от 5 до 18 лет со всех уголков Киевской области. Вместе с обычными детьми проходят обучение и дети-сироты, дети которые лишены родительской опеки, дети с диагнозом ДЦП.

Дети подготовили мини-концерт и порадовали гостей из Кафедрального собора, исполнив песни на жестовом языке с музыкальным сопровождением. Воспиатнники интерната показывали также сольные певческие и танцевальные номера. 

/ sobor.in.ua

Днем ранее социальный отдел передал к празднику Пасхи пасхальные куличи для слепых и слабовидящих православного реабилитационного центра для незрячих людей, который находится  в Фастовском районе, в селе Большая Мотовиловка, Киевской области. Куличи от Кафедрального собора были переданы в первый в Украине православный реабилитационный центр для слепых через волонтера Ирину.

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