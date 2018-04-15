В Киево-Печерской лавре открылась пасхальная выставка-ярмарка

В Светлую седмицу в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре открылась православная выставка, приуроченная к празднованию Святой Пасхи.

В святой обители проходят постоянно на протяжении нескольких лет выставки, приуроченные к православным праздникам, но в этом году в первый раз начала свою работу именно «Пасхальная», сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

Перед началом работы выставки был совершен молебен, который по благословению Наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла совершил глава отдела социального служения обители иеромонах Лукиан.

По окончании молебна отец Лукиан передал всем участникам выставки благословение Священноархимандрита Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Наместника монастыря митрополита Павла, пожелав «делиться со всеми пасхальной радостью, кто бы не встречался на жизненном пути».

Отец Лукиан окропил участников выставки и все, что они предлагают посетителям, святой водой.

На выставке «Пасхальной» свои товары предлагают представители ближнего зарубежья, представители украинских епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Вниманию посетителей предлагаются церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, музыкальные произведения и церковные песнопения в аудио- и видеозаписи, православные фильмы на современных цифровых носителях, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, поддерживающие общий тонус организма монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Выставка будет проходить с 14 по 22 апреля текущего года.

Режим работы — с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.