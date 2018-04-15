На Черниговщине неизвестные побили окна и пытались поджечь храм УПЦ
23:23, 15 апреля 2018Общество
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В Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом / orthodox.com.uа
В ночь с 13 на 14 апреля в Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом.
Злоумышленниками нанесены повреждения Свято-Николаевской церкви и водосвятной часовне во имя Почаевской иконы Божией Матери, сообщается на сайте Черниговской и Новгород-Сиверской епархии УПЦ.
Были разбиты стекла в оконных рамах и дверях, пытались взломать замок и совершить поджог входной двери храма.
Сразу после обнаружения преступления была вызвана полиция. Правоохранители зафиксировали факты преступления. Ведется следствие.
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