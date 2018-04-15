На Черниговщине неизвестные побили окна и пытались поджечь храм УПЦ

В ночь с 13 на 14 апреля в Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом.

Злоумышленниками нанесены повреждения Свято-Николаевской церкви и водосвятной часовне во имя Почаевской иконы Божией Матери, сообщается на сайте Черниговской и Новгород-Сиверской епархии УПЦ.

Были разбиты стекла в оконных рамах и дверях, пытались взломать замок и совершить поджог входной двери храма.

Сразу после обнаружения преступления была вызвана полиция. Правоохранители зафиксировали факты преступления. Ведется следствие.