На Черниговщине неизвестные побили окна и пытались поджечь храм УПЦ

23:23, 15 апреля 2018
Общество
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/ orthodox.com.uа

Злоумышленниками нанесены повреждения Свято-Николаевской церкви и водосвятной часовне  во имя Почаевской иконы Божией Матери, сообщается на сайте Черниговской и Новгород-Сиверской епархии УПЦ. 

/ orthodox.com.uа

Были разбиты стекла в оконных рамах и дверях, пытались взломать замок и совершить поджог входной двери храма.

Сразу после обнаружения преступления была вызвана полиция. Правоохранители зафиксировали факты преступления. Ведется следствие. 

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