В Киеве состоялся І Молодежный молитвенный завтрак

В Киеве, при поддержке Межфракционного депутатского объединения "За духовность, нравственность и здоровье Украины" и Министерства молодежи и спорта Украины, 12 апреля состоялся І-й Молодежный молитвенный завтрак.

Как сообщает "Католический обозреватель", мероприятие объединило вокруг духовных ценностей и общей молитве за наше государство более 100 участников: руководителей молодежных организаций, молодых политиков, представителей молодежного самоуправления, молодых ученых, студенчества, молодежного крыла церквей и религиозных организаций.

На сцене с приветственным словом выступили заместитель Главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко и Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Особым гостем Молодежного молитвенного завтрака был Даг Берли, соорганизатор Президентского молитвенного завтрака США. Он отметил важность утверждения христианского мировоззрения среди молодого поколения.

Со сцены зачитывались места из Божиего Слова и звучали молитвы за сирот, за детей с инвалидностью, за молодые семьи, за духовные нравственные ценности среди молодых людей, за Украину и так далее. Для участников мероприятия исполняла музыкальные композиции христианская группа “Квант”. Также приятным сюрпризом стало выступление Сергея Фоменко, солиста группы “Мандри”.

Молодежный молитвенный завтрак завершили общей молитвой “Отче наш”.

«Молитвенные завтраки служат местом духовного единения и взаимопонимания. Очень радует, что сегодня собрались молодые, амбициозные, неравнодушные, позитивно настроенные и с верой в сердце люди! Украина как никогда нуждается в крепости духа и единстве действий. Поэтому молодым руководителям организаций, молодым политикам, ученым, активным студентам, молодежным лидерам церквей и религиозных организаций действительно нужно объединиться и активно действовать, чтобы поднять нашу державу! Потому что молодежь - это созидатели будущего Украины», - сказал Павел Унгурян, координатор Национального молитвенного завтрака, председатель МДО “За духовность, моральность и здоровье Украины”.

Молитвенные завтраки проходят более 65 лет в США, Европарламенте, государствах ЕС и многих других странах мира. Они служат местом духовного единения и взаимопонимания ведущих политиков, чиновников, дипломатов, бизнесменов со всего мира.