Община Кафедрального собора УПЦ поздравила с Пасхой вынужденных переселенцев из зоны АТО

02:10, 13 апреля 2018
Общество
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/ sobor.in.ua

В понедельник, 9 апреля, социальный отдел Кафедрального собора посетил переселенцев из Донецкой и Луганской областей, которые проживают в санаториях "Спутник" и "Пуща-Водица" под Киевом, сообщается на сайте собора.

/ sobor.in.ua

Община собора поздравила вынужденных переселенцев с праздником Пасхи и передала им пасхальные куличи, бисквитные рулеты, наборы конфет.

За оказанное содействие и моральную поддержку, представители организационного комитета выразили искреннюю благодарность общине Кафедрального собора УПЦ и епископу Бородянскому Варсонофию.

/ sobor.in.ua

"Люди рады любой помощи:и продуктам, и теплой одежде. Они рады не только самой заботе, но и вниманию, общению с ними. Им важно чувствовать, что государство и соотечественники их не бросили в трудную минуту, а чувствуют их боль и утрату", - сообщается на сайте Кафедрального собора.

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