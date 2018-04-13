Община Кафедрального собора УПЦ поздравила с Пасхой вынужденных переселенцев из зоны АТО

Во время Пасхальной недели социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ, по благословению епископа Бородянского Варсонофия, посещает больницы, приюты и детские дома.

В понедельник, 9 апреля, социальный отдел Кафедрального собора посетил переселенцев из Донецкой и Луганской областей, которые проживают в санаториях "Спутник" и "Пуща-Водица" под Киевом, сообщается на сайте собора.

Община собора поздравила вынужденных переселенцев с праздником Пасхи и передала им пасхальные куличи, бисквитные рулеты, наборы конфет.

За оказанное содействие и моральную поддержку, представители организационного комитета выразили искреннюю благодарность общине Кафедрального собора УПЦ и епископу Бородянскому Варсонофию.

"Люди рады любой помощи:и продуктам, и теплой одежде. Они рады не только самой заботе, но и вниманию, общению с ними. Им важно чувствовать, что государство и соотечественники их не бросили в трудную минуту, а чувствуют их боль и утрату", - сообщается на сайте Кафедрального собора.