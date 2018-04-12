Сумские священники доставили благотворительную помощь в зону боевых действий

Накануне Светлого Христова Воскресения, 2-4 апреля, священнослужители Сумской епархии УПЦ доставили благотворительную помощь в зону боевых действий на восток Украины.

Сумские священники посетили с гуманитарной миссией украинских военных и мирных жителей Донбасса, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Руководитель Центра реабилитации воинов АТО и граждан, которые пострадали от боевых действий на востоке Украины при Сумском епархиальном управлении УПЦ протоиерей Александр Петренко и настоятель храма святителя Луки Крымского Сум протоиерей Максим Денисенко посетили земляков, военных 40-й отдельной артиллерийской бригады. Солдатам доставили груз, собранный воспитанниками Клуба юных альпинистов имени Евгения Абалакова при Сумском дворце детей и юношества.

В благодарность за помощь и поддержку 40-й бригады командир войсковой части № 2227 полковник А. Лавриненко наградил протоиерея Александра Петренко грамотой.

Во время своей поездки священники традиционно посетили жителей села Зайцево, которое находится на линии разграничения. Передали продукты питания, одежду, моющие средства и предметы гигиены - всего около тонны. В сборе гуманитарного груза приняли участие приходы Ахтырского церковного округа под руководством благочинного протоиерея Евгения Сопиги, настоятель храма Архистратига Михаила г. Ахтырка протоиерей Георгий Серый и настоятель храма Архистратига Михаила с. Журавне архимандрит Серафим (Панкратов).