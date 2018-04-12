В Тернополе разыскивают мужчину, который ограбил храм УГКЦ (видео)

Вчера, 11 апреля, в Тернополе неизвестный похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, который расположен на улице Бережанской, 3.

Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на слова священника Василия Чамарника.

Вора зафиксировала камера видеонаблюдения. Перед тем, как совершить преступление, мужчина перекрестился. Убедившись, что в церкви никого нет, забрал деньги из ящика стола и быстро покинул храм.