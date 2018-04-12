В Тернополе разыскивают мужчину, который ограбил храм УГКЦ (видео)

15:06, 12 апреля 2018
Общество
126
В Тернополе мужчина ограбил церковь, скрин с видео

Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на слова священника Василия Чамарника.

Вора зафиксировала камера видеонаблюдения. Перед тем, как совершить преступление, мужчина перекрестился. Убедившись, что в церкви никого нет, забрал деньги из ящика стола и быстро покинул храм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter