Верующие Кропивницкого создали собственную аллею писанок

Прихожане Свято-Успенского храма Кропивницкого создали собственную аллею писанок.

Для декорации церковного двора верующие изготовили 10 больших декоративных Пасхальных Писанок, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

"В пасхальном служении мирян особого внимания может заслуживать церковное подворье, которое усилиями именно верующих людей может стать местом проповеди и свидетельством человеческой любви к храму Божьему. Поэтому прихожане Свято-Успенского храма решили уделить свое предпасхальное время и для декорации церковного двора. «Успенские Писанки» добавили невероятно мощное пасхальное настроение всем посетителям Свято-Успенского храма", - сообщается на сайте епархии.

Увидеть и сфотографироваться возле «Аллеи Успенских Писанок» можно каждое воскресенье возле Свято-Успенского храма в Кропивницком в первой половине дня.