Православные волонтеры передали в Авдеевку подарки к празднику Пасхи

02:26, 12 апреля 2018
Общество
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/ mitropolia.kiev.ua

В рамках мероприятия было собрано и передано в прифронтовую Авдеевку Донецкой области 100 продуктовых наборов и 60 детских подарков к празднику Пасхи на общую сумму 22 000 грн. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

/ mitropolia.kiev.ua

Каждый продуктовый набор содержал подсолнечное масло, гречневую крупу сгущенное молоко и плитку шоколада. А для детей были переданы особые подарки, которые содержали термос, пасхальный пряник и молочный шоколад с орехами.

/ mitropolia.kiev.ua

На сегодняшний день пасхальные подарки для малообеспеченных семей с детьми и нуждающихся уже доставлены в храм в честь преподобной Марии Магдалины города Авдеевка.

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