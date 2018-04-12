Православные волонтеры передали в Авдеевку подарки к празднику Пасхи

Накануне Светлого Христова Воскресения волонтеры благотворительного проекта «Наша Лепта», действующего на базе прихода в честь святителя Николая Чудотворца при 17-й больнице Киева, провели акцию «Пасхальное поздравление».

В рамках мероприятия было собрано и передано в прифронтовую Авдеевку Донецкой области 100 продуктовых наборов и 60 детских подарков к празднику Пасхи на общую сумму 22 000 грн. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

Каждый продуктовый набор содержал подсолнечное масло, гречневую крупу сгущенное молоко и плитку шоколада. А для детей были переданы особые подарки, которые содержали термос, пасхальный пряник и молочный шоколад с орехами.

На сегодняшний день пасхальные подарки для малообеспеченных семей с детьми и нуждающихся уже доставлены в храм в честь преподобной Марии Магдалины города Авдеевка.