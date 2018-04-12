В Запорожье прошел митинг-реквием по жертвам фашистских концлагерей

01:22, 12 апреля 2018
Общество
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/ hramzp.ua

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Олег Семенчук принял участие в митинге-реквиеме у поклонного креста «Узникам и жертвам нацизма». По окончании митинга отец Олег возглавил заупокойную литию по погибшим узникам концлагерей, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ. 

/ hramzp.ua

«В эти светлые Пасхальные дни, когда вся земля радуется о Воскресшем Христе, мы собрались у поклонного креста, установленного на месте, откуда угоняли узников в концлагеря в годы Второй мировой войны. Господь наш Иисус Христос в дни Своей земной жизни сказал Своим ученикам: «Да любите друг друга». Этими словами я обращаюсь к вам. Нам всем необходимо помнить уроки истории, чтить память наших соотечественников, погибших на чужбине, и молится о них», - отметил священнослужитель. 

/ hramzp.ua
/ hramzp.ua

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