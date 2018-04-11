При кафедральном храме Луцка состоялись пасхальные игры

Традиционным атрибутом празднования светлого праздника Воскресения Христова – Пасхи в воскресной школе при Свято-Покровском кафедральном храме УПЦ Луцка является проведение для юных верующих пасхальных игр.

В этих пасхальных развлечениях, которые состоялись 9 апреля, приняли участие дети – ученики воскресной школы и родители, сообщает "Волынская правда".

“Воскресение Христово – это радостный праздник, который празднуют все, и мы также радуемся этому празднику”, – отметил глава Молодежного отдела Волынской епархии УПЦ и директор воскресной школы при Свяо-Покровском кафедральном храме УПЦ иеромонах Илья (Вишневский).

“Торжествует ныне вся Вселенная, потому что Христос воскрес”- добавил духовник воскресной школы священник Павел Чамахуд.

Преподаватели воскресной школы – студенты ВДС и православная молодежь Луцка представили глазам присутствующих пасхальное представление.

Как это уже стало традиционным для этой воскресной школы, сюжетом для спектакля стал сюжет классической сказки “Волшебник страны Оз”, с той разницей, что главные герои в итоге получили в награду христианские добродетели – скромность, терпение и милосердие.

После спектакля состоялись пасхальные игры – участники имели возможность попрыгать в мешках во время “пасхальных гонок”, перетягивать канаты, пройтись по лабиринту во время соответствующей настольной игры, а также с закрытыми глазами нарисовать рисунок во время конкурса “Юный Пикассо”.

Желающие имели возможность также пожарить сало на костре и полакомиться капучино, которое делал директор воскресной школы иеромонах Илья (Вишневский).