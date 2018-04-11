Неизвестные разрисовали крестами здание Ассоциации мусульман в Чернигове
20:04, 11 апреля 2018Общество
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Кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы / nizhyn.in.ua
Неизвестные разрисовали крестами здание Ассоциации мусульман Украины в Чернигове.
Об этом рассказал руководитель черниговского общества АГУ Абдулла Коломиец, передает местный портал "Новости Нежина".
По его словам, кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. Также у дверей оставили кирпич, к которому скотчем было прикреплено изображение Девы Марии и Иисуса.
"Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий. Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь", – заявил Коломиец.
Сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области осмотрели место происшествия.
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