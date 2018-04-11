Неизвестные разрисовали крестами здание Ассоциации мусульман в Чернигове

Неизвестные разрисовали крестами здание Ассоциации мусульман Украины в Чернигове.

Об этом рассказал руководитель черниговского общества АГУ Абдулла Коломиец, передает местный портал "Новости Нежина".

По его словам, кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. Также у дверей оставили кирпич, к которому скотчем было прикреплено изображение Девы Марии и Иисуса.

"Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий. Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь", – заявил Коломиец.

Сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области осмотрели место происшествия.