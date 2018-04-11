В Каневе на кладбище неизвестные срезали 17 крестов

11:09, 11 апреля 2018
Общество
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Крест на могиле Ефросинии Гриненко простоял более 50 лет / dzvin.news

Обнаружили кражу горожане вчера, убирая накануне поминальных дней могилы своих родных, сообщает "Дзвін".

На место происшествия вызвали правоохранителей. Известно, что вандалы пользовались болгаркой и вывезли украденное на автомобиле.

Кладбище, которое ограбили, сейчас закрыто для захоронений. Вырезали кресты в той его части, где находятся могилы погибших от Голодомора.

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