В Каневе на кладбище неизвестные срезали 17 крестов

На одном из кладбищ в Каневе неизвестные срезали около 17 металлических крестов.

Обнаружили кражу горожане вчера, убирая накануне поминальных дней могилы своих родных, сообщает "Дзвін".

На место происшествия вызвали правоохранителей. Известно, что вандалы пользовались болгаркой и вывезли украденное на автомобиле.

Кладбище, которое ограбили, сейчас закрыто для захоронений. Вырезали кресты в той его части, где находятся могилы погибших от Голодомора.