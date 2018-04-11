Каждая Пасха иная - протоиерей Александр Клименко (видео)

В прошлом году протоиерей Александр Клименко победил в проекте «Голос страны-7», и гастролирует по Украине и Европе.

В то же время отец Александр – настоятель Софрониевского прихода города Березань и Свято-Троицкого храма села Недра на Киевщине, сообщает "Громадське".

У него четверо детей, самой маленькой дочке неделю назад исполнился год.

«Я уже 11 лет в сане. Каждая Пасха иная, потому что ты каждый раз меньше думаешь о правильном произнесение текстов и своем служении, а больше отдаешься молитве», – говорит он.

Впервые Александр посетил храм в 8 лет, с тех пор начал серьезно задумываться о том, чтобы стать священником. Светское образование получил в Киевском национальном экономическом университете, религиозное – в Киевской духовной академии и семинарии.

Последние 4 года отец Александр занимается возведением храма в честь Стефана Кристалевского, который родился в Березани.

«Обычно храмы строят на пожертвования людей, – рассказывает он. – Но сейчас у всех ситуация очень сложная – длится противостояние на востоке Украины, люди уже истощились, я даже не решаюсь ходить и просить людей о пожертвованиях».