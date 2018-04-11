В Киево-Печерской лавре откроется пасхальная выставка-ярмарка

Всеукраинскую выставку-ярмарку «Пасхальная», приуроченную к празднику Светлого Христова Воскресения, откроют в Светлую субботу, 14 апреля, в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

На выставку прибудут представители храмов и монастырей из разных уголков Украины. Они представят большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконы, духовно-нравственная литература, аудио- и видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, богослужебные облачения, церковная утварь, изделия народного ремесла, продукция из ткани, ювелирные изделия, монастырские травяные лечебные сборы, сообщает "Фома в Украине".

Стенды разместят в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам Киево-Печерской Лавры.

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Вход свободный.

Выставка продлится до 22 апреля включительно.