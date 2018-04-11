Священник Херсонской епархии УПЦ поздравил военных с праздником Пасхи

02:17, 11 апреля 2018
Общество
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/ pravoslavie.ks.ua

Священник освятил куличи и пожелал военным крепкого здоровья, мира и согласия в нашей стране. Об этом сообщает "Православная Херсонщина".

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