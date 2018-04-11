Священник Херсонской епархии УПЦ поздравил военных с праздником Пасхи

В праздник Пасхи, 8 апреля, по приглашению руководства военной части А2407 (241 общевойсковой полигон оперативного командования «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины), настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Раденск Олешковское района протоиерей Петр Бабьяк посетил воинскую часть.

Священник освятил куличи и пожелал военным крепкого здоровья, мира и согласия в нашей стране. Об этом сообщает "Православная Херсонщина".