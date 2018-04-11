Более 5 миллионов украинцев посмотрели Пасхальные трансляции из Киево-Печерской лавры и Иерусалима

Миллионы украинцев стали зрителями приуроченных к главному православному празднику - Воскресению Христову - трансляций на телеканале «Интер».

Как сообщает пресс-служба телеканала "Интер", 7 и 8 апреля телеканал транслировал главные события пасхальных дней. Накануне праздника украинцы в прямом эфире «Интера» следили за чудом схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Трансляция из Иерусалима собрала долю 14,1% среди зрителей 18+ (вся Украина) и стала лидером своего слота. По аудитории 18-54 в крупных городах доля составила 10,9%.

В ночном эфире «Интер» вел прямую трансляцию праздничного богослужения из Киево-Печерской лавры, доля которого составила 11,1% по аудитории 18+ (вся Украина). Сразу после трансляции Пасхальной литургии зрители смогли посмотреть документальный проект «Паломничество на Святую Землю», который собрал долю 14,1%. Вместе с паломниками и съемочной группой телеканала зрители смогли ещё раз пройти по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.

«Цифры телесмотрения показывают, что наши зрители ждали и смотрели на «Интере» и схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, и Пасхальную литургию в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. Цифры телесмотрения высокие, хотя основная масса верующих в этот момент находилась в храмах. Тысячи людей были на праздничном богослужении в храме преподобных Антония и Феодосия в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. А на «Интере» была красивейшая трансляция этой главной литургии года, наполнившая пасхальной радостью сердца миллионов зрителей во всех уголках Украины, потому что трансляция передала зрителям ощущение и настроение праздника Пасхи», - отметил главный редактор телеканала “Интер” Антон Никитин.

В целом показ пасхальных событий на «Интере» собрал у экранов более пяти миллионов человек в Украине.

Также прямая трансляция Пасхального богослужения велась на телеканале “Глас”.