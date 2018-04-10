Священники Закарпатья устроили пасхальные обеды подопечным детского дома и гериатрического пансионата

21:48, 10 апреля 2018
Общество
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/ orthodoxkhust.org.ua

Клирик Свято-Троицкого собора о. Михаил Бидзиля по доброй традиции посетил учреждения, где освятил куличи и поздравил всех с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщается на сайте Хустской епархии УПЦ.

/ orthodoxkhust.org.ua

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