Священники Закарпатья устроили пасхальные обеды подопечным детского дома и гериатрического пансионата

Священники Закарпатья устроили пасхальные обеды для воспитанников детского дома для людей с особыми потребностями №3 и подопечных гериатрического дома г. Виноградова.

Клирик Свято-Троицкого собора о. Михаил Бидзиля по доброй традиции посетил учреждения, где освятил куличи и поздравил всех с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщается на сайте Хустской епархии УПЦ.