Священники Закарпатья устроили пасхальные обеды подопечным детского дома и гериатрического пансионата
21:48, 10 апреля 2018Общество
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Освящение пасхального стола для воспитанников детского дома / orthodoxkhust.org.ua
Священники Закарпатья устроили пасхальные обеды для воспитанников детского дома для людей с особыми потребностями №3 и подопечных гериатрического дома г. Виноградова.
Клирик Свято-Троицкого собора о. Михаил Бидзиля по доброй традиции посетил учреждения, где освятил куличи и поздравил всех с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщается на сайте Хустской епархии УПЦ.
Освящение куличей и пасхальных яиц в гериатрическом доме г. Виноградова / orthodoxkhust.org.ua
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