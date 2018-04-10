В день освобождения Одессы от фашистов, 10 апреля, в Одессе почтили память освободителей города. В торжественных мероприятиях приняли участие руководство области и города, представители общественности, а также священники Одесской епархии УПЦ.

В торжественном возложении цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке им. Т. Г. Шевченко принял участие благочинный храмов Таировского городского округа протоиерей Владимир Терлецкий. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Затем на площади 10-го апреля у памятника в честь освободителей Одессы также прошли торжественные возложения цветов в память об освободителях города.