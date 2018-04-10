В Одессе почтили память освободителей города

20:33, 10 апреля 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

В торжественном возложении цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке им. Т. Г. Шевченко принял участие благочинный храмов Таировского городского округа протоиерей Владимир Терлецкий. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ. 

http://eparhiya.od.ua/s

Затем на площади 10-го апреля у памятника в честь освободителей Одессы также прошли торжественные возложения цветов в память об освободителях города. 

http://eparhiya.od.ua/s

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