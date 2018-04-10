Священник УПЦ благословил мукачевских призывников на срочную службу

Во вторник, 10 апреля, на территории Мукачевского объединенного городского военного комиссариата состоялась очередная отправка призывников на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Украины.

По приглашению военного комиссара Мукачевского объединенного городского военного комиссариата полковника Игоря Гусева участие в мероприятии принял председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины Мукачевской епархии – протоиерей Игорь Билак. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Отец Игорь совершил уставный молебен за мир в Украине.

После молитвы священник обратился к новобранцам с пастырским словом, в котором пожелал призывникам крепкого здоровья, успехов в будущей службе, настоящей армейской дружбы и добросовестного выполнения своего долга.

В благословение все получили иконы и были окроплены святой водой.