Воскресная школа неслышащих Кафедрального собора УПЦ записала пасхальный клип на жестовом языке
19:07, 10 апреля 2018Общество
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В клипе снимаются неслышащие и слабослышащие дети / sobor.in.ua
К празднику Пасхи, по благословению духовника школы епископа Бородянского Варсонофия, руководитель воскресной школы «Слышать сердцем» Анна Блощинская вместе с воспитанниками подготовили музыкальное видео поздравление.
В клипе снимаются неслышащие и слабослышащие дети, которые много лет занимаются и находятся под опекой школы "Слышать сердцем" Кафедрального собора УПЦ. Видеоклип, в котором дети поют песню на жестовом языке, опубликован на сайте Кафедрального собора.
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