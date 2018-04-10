Воскресная школа неслышащих Кафедрального собора УПЦ записала пасхальный клип на жестовом языке

К празднику Пасхи, по благословению духовника школы епископа Бородянского Варсонофия, руководитель воскресной школы «Слышать сердцем» Анна Блощинская вместе с воспитанниками подготовили музыкальное видео поздравление.

В клипе снимаются неслышащие и слабослышащие дети, которые много лет занимаются и находятся под опекой школы "Слышать сердцем" Кафедрального собора УПЦ. Видеоклип, в котором дети поют песню на жестовом языке, опубликован на сайте Кафедрального собора.