Воскресная школа неслышащих Кафедрального собора УПЦ записала пасхальный клип на жестовом языке

19:07, 10 апреля 2018
Общество
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/ sobor.in.ua

В клипе снимаются неслышащие и слабослышащие дети, которые много лет занимаются и находятся под опекой школы "Слышать сердцем" Кафедрального собора УПЦ. Видеоклип, в котором дети поют песню на жестовом языке, опубликован на сайте Кафедрального собора. 

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