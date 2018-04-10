На горе Чатыр-Даг неизвестные спилили православный крест
13:21, 10 апреля 2018Общество
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На горе Чатыр-Даг уничтожили православный крест / crimea-news.com
Неизвестные спилили православный крест, установленный на вершине горы Чатыр-Даг, недалеко от Алушты.
Как сообщают "Новости Крыма", рядом установлена табличка с надписью, что крест поставили к 65-летию победы во Второй Мировой войне. Соответствующие фотографии были опубликовали в социальных сетях.
В древности на этом месте находился храм Пресвятой Богородицы. Его построили в VIII-Х, однако в конце XVIII столетия, после выселения греков-христиан, церковь пришла в упадок.
Крест установили по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в 2010 году. Несколькими годами ранее там поставили два камня: с изображением Святого Духа в виде голубя и в честь Пресвятой Богородицы.
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