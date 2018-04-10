На горе Чатыр-Даг неизвестные спилили православный крест

Неизвестные спилили православный крест, установленный на вершине горы Чатыр-Даг, недалеко от Алушты.

Как сообщают "Новости Крыма", рядом установлена табличка с надписью, что крест поставили к 65-летию победы во Второй Мировой войне. Соответствующие фотографии были опубликовали в социальных сетях.

В древности на этом месте находился храм Пресвятой Богородицы. Его построили в VIII-Х, однако в конце XVIII столетия, после выселения греков-христиан, церковь пришла в упадок.

Крест установили по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в 2010 году. Несколькими годами ранее там поставили два камня: с изображением Святого Духа в виде голубя и в честь Пресвятой Богородицы.